Diretta Empoli-Roma 0-0: Fiammozzi col corpo respinge il sinistro di Zaniolo

Dopo i due successi contro Cagliari in campionato e Lecce in Coppa Italia, la Roma di Mourinho torna in trasferta: alle 18 è ospite dell'Empoli dell'ex Andreazzoli al Castellani in un match che deve vincere per restare aggrappato al treno europeo ed evitare una sosta di mugugni. Mourinho punta ancora su Abraham («ma deve dare di più», ha detto ieri in conferenza) e su Zaniolo, uno tra i migliori in campo nel secondo tempo contro il Lecce.

Segui Empoli-Roma in diretta

PRIMO TEMPO

20' Empoli vicino al gol del vantaggio: schema su calcio d'angolo della squadra di Andreazzoli che libera il destro di Bajrami dall'altezza del dischetto. Botta di prima intenzione che sfiora il palo alla sinistra di Rui Patricio.

17' Pallone in profondità di Cristante che trova Abraham: l'inglese si libera ma poi non riesce a calciare, masticando il pallone.

8' Prima conclusione dell'Empoli: ci prova Bandinelli con il mancino dai 25 metri. Blocca Rui Patricio.

3' Subito un giallo. Zaniolo viene toccato in area di rigore dopo il bel pallone servitogli da Abraham. Fabbri è lì, a pochi passi, e lascia proseguire l'azione.

1' Partita iniziata al Castellani, il primo pallono lo muovono i padroni di casa.

Tutto pronto al Castellani. Le squadre hanno ultimato il riscaldamento. Tra poco sarà tempo di Empoli-Roma.

Empoli-Roma, le formazioni ufficiali

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Mkhitaryan, Maitland-Niles; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi, Ismajli, Tonelli, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All.: Andreazzoli

Dove vedere Empoli-Roma in tv e streaming

La partita fra Empoli e Roma sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per guardare la partita sarà necessario scaricare l'App Dazn sulla propria Smart Tv oppure collegare al televisore il TIMVISION BOX, console Playstation e Xbox o dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. In alternativa la sfida fra Andreazzoli e Mou sarà visibile in streaming sempre tramite app Dazn o sito su smartphone, tablet e pc. Sul sito del Messaggero la diretta testuale della partita.