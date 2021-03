Roma, Fonseca senza alibi: «Siamo pronti per questa partita»

Dopo l’impegno di Europa League la Roma affronterà il Napoli, una vittoria sarà determinante per restare in scia quarto posto: «Non voglio alibi, la squadra deve essere motivata. E’ un motivo d’orgoglio quello che abbiamo fatto in Europa League, ma adesso dobbiamo ritornare al campionato». Ecco la conferenza stampa di Paulo Fonseca.

Roma-Napoli. «Siamo pronti per questa partita, abbiamo gestito alcuni giocatori e siamo pronti per questa partita difficile. Non voglio alibi, la squadra deve essere motivata. Mi aspetto una buona prestazione, siamo pronti per questa partita».

Le motivazioni. «La squadra sta bene dopo il passaggio del turno, ma adesso non dobbiamo pensare all’Europa League ma solo alla partita di domani col Napoli che è molto importante per noi. E’ un motivo d’orgoglio quello che abbiamo fatto in Europa League, ma adesso dobbiamo ritornare al campionato».

Roma con vocazione europea rispetto alle altre di Serie A. «È una coincidenza. L’Inter ha giocato la finale la scorsa stagione».

Smalling e Veretout. «Chris non dovrà operarsi al ginocchio. Sono entrambi fuori dalla partita di domani, stanno recuperando bene e a breve lavoreranno con la squadra. Smalling lo gestiamo giorno per giorno, ma sta molto meglio».

Il cambio di strategia con il Napoli. «Vedremo domani chi giocherà».

Il futuro. «Non mi pesa, sono focalizzato nel presente. Il presente è domani».

Le condizioni della squadra. «Abbiamo vinto le due partite contro lo Shakhtar una partita difficile che deve motivare la squadra. Siamo pronti per giocare domani la partita con il Napoli».

L’assenza di Veretout, Mkhitaryan e Smalling. «Non penso a chi non abbiamo adesso anche se sono molto importanti per la squadra. Penso a quello che ho a disposizione e a recuperarli. Dopo la sosta saranno con noi».

Il doppio play. «Abbiamo una strategia per ogni partita, ma mai cambieremo la nostra identità. Vogliamo essere una squadra con iniziativa e offensiva».

Il Napoli. «Non parlo di quello che succede nelle altre squadre. Sarà un Napoli forte, che ha sconfitto il Milan, sono tra i più forti in campionato, vogliono avere palle e iniziativa e difendono bene».

Cristante. «Sta giocando come difensore centrale e in altre posizioni come fanno altri calciatori. È lo spirito di giocare dove c’è bisogno e fare dei sacrifici. È questo lo spirito che vogliamo».

Ultimo aggiornamento: 14:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA