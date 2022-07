La Roma prepara l’assalto a Isco. Il giocatore potrebbe firmare con i giallorossi già dalla prossima settimana, a riportarlo è il quotidiano spagnolo As. L’ex Real Madrid è svincolato e la squadra di Mourinho avrebbe le carte in regola per ingaggiarlo, anche grazie all’aiuto del super-procuratore Jorge Mendes. Ha concluso la sua storia con i Blancos la scorsa stagione con 17 presenze e due gol, adesso è in cerca di un progetto che lo metta al centro e lo renda nuovamente un tassello importante.

Roma, pronto l'assalto a Isco

Classe ’92, ha sul tavolo diverse offerte provenienti da Spagna e Inghilterra, quelle più rilevanti sono di Siviglia e Betis. In Premier, invece, il Newcastle ha sondato il terreno. La Roma sarebbe disposta a sostenere i costi dell’operazione (al Real Madrid guadagnava 7 milioni a stagione), dandogli un ruolo da protagonista nello scacchiere di Mourinho. Al momento, il club giallorosso rigetta al mittente l’ipotesi smentendo l’interesse per il giocatore.