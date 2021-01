Edin Dzeko ha accusato un problema muscolare alla vigilia della partita contro il Crotone e potrebbe cominciare dalla panchina. L’attaccante è partito assieme alla squadra questo pomeriggio (sul volo non è salito l’allenatore Fonseca), ma potrebbe lasciare spazio a Borja Mayoral per non rischiare di aggravare l’infortunio in vista del delicato match contro l’Inter di domenica prossima (ore 12.30). La Roma dovrà fare a meno anche di Mirante, Spinazzola, Calafiori, Pedro, Santon e Fazio: i primi quattro fermi per problemi muscolari al flessore, il difensore argentino, invece, accusa dolore al ginocchio.

Ultimo aggiornamento: 20:40

