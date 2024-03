Roma-Sassuolo, dove vederla e le formazioni ufficiali: Aouar titolare in attacco

La Roma ospita il Sassuolo allo stadio Olimpico per la ventinovesima giornata di Serie A. Da una parte gli occhi puntati sul quarto posto e sulla prossima Champions League, dall'altra all-in sulla salvezza. Daniele De Rossi arriva alla partita con un sorriso agrodolce per aver ritrovato Romelu Lukaku, ma perso Paulo Dybala per una piccola lesione all'adduttore lungo della coscia destra e sarà indisponibile anche per gli impegni dell'Argentina. Intanto oggi ritrova Tammy Abraham che è tornato in panchina dopo il lungo infortunio subito l'ultima giornata della scorsa stagione. I neroverdi sono alla terza gara di Ballardini dopo l'esonero di Dionisi. Solo due punti li separano dall'Empoli, attualmente fuori dalla zona retrocessione.

