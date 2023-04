Sala Consilina-Capurso 4-4: i campani chiudono imbattuti la stagione dei trionfi

Lo Sporting Sala Consilina si congeda dai propri tifosi con un pareggio che consente al team caro ai co-patron Antonio e Giuseppe Detta, di centrare un altro record quello di chiudere la stagione di serie A2 da imbattuta tra Coppa Italia e campionato.

L'ultima uscita di questa stagione da favola per il team gialloverde ha visto la squadra guidata in panchina dal tecnico partenopeo Fabio Oliva, pareggiare con i pugliesi del Capurso. Nell'occasione il timoniere gialloverde ha dato spazio al portiere Santoro e ha fatto scendere in campo anche l'under Gentile.

Ne è venuta fuori una gara piacevole con il Sala Consilina che ha trovato nel team pugliese una avversaria per niente disposta a fare da vittima sacrificale e la prima frazione si è chiusa sull'1-1 alla rete di Volonnino ha risposto a 45" dal suo della sirena Dammacco.

Nella ripresa lo Sporting Sala Consilina appare deciso a chiudere i conti e dopo soli 17 secondi Zonta, porta avanti i valdianesi e dopo 6'11" Vollonnino, firma la sua doppietta che porta sul 3-1 i padroni di casa. Poi c'è il ritorno del Capurso, con Mazzei che firma una doppietta: prima una sassata che sorprende Santoro e poi trasforma con freddezza un rigore.

Lo Sporting Sala Consilina va nuovamente avanti con il bomber Brunelli, ma a 25 secondi dalla fine il Capurso ancora con Dammacco trova il 4-4 per il definitivo pareggio. Al triplice fischio inizia la festa sugli spalti e in campo con la premaizione di tutti protagonisti della promozione in serie A. A seguire carosselli d'auto da San Rufo a Sala Consilina per festeggiare un anno da ricordare con i colori gialloverdi a farla da padrone.