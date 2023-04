Petrarca Padova-Napoli Futsal 2-7, gli azzurri si riprendono la vetta

Serenità e brillantezza. Il Napoli Futsal ritrova il sorriso e si riprende la vetta. Arriva la prima vittoria per gli azzurri guidati da Nicola Ferri, che in trasferta sbaragliano 2-7 il Petrarca Padova. Nonostante l’espulsione per doppia ammonizione di capitan Fernando Perugino (8’39”), i partenopei chiudono la pratica nel secondo tempo con un break mortifero (0-6).

La doppietta del laterale Oitomeia (3’18” e 10’23”), intervallata dal pareggio dell’argentino Cristian Borruto (5’11”), chiude la prima frazione di gioco.

Nella ripresa il Napoli mette il turbo e regala spettacolo. Mateus arpiona il 2-2 (21’31”) e riporta in carreggiata i suoi. Firma il vantaggio Rodolfo Fortino (26’19”). Poi l’universale numero 97 cala la sua doppietta personale (33’26”). C’è gloria anche per Massimo De Luca (36’36”), Rafinha (39’34”) e Attilio Arillo (39’58”).

Il Napoli Futsal si gode nuovamente la testa della classifica (53), aspettando il recupero della Feldi Eboli contro la Fortitudo Pomezia il prossimo 14 aprile al PalaSele.