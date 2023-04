Petrarca-Napoli Futsal, gli azzurri per il riscatto e la vetta

Ritrovarsi. Gli azzurri non possono fare altrimenti. Capitan Fernando Perugino e compagni intendono rilanciare le proprie ambizioni in campionato e riprendere il cammino. Il Napoli Futsal di Nicola Ferri affronterà domani pomeriggio in trasferta (ore 18.30) il Petrarca Padova, impegno della 26esima giornata di serie A.

Operazione riscatto. Dopo essere stati superati nel derby e in griglia dalla Feldi Eboli, i partenopei si dichiarano pronti (e convinti) a superare un ostacolo di rilievo.

«Sicuramente veniamo da un periodo no», dice alla vigilia Massimo De Luca. Brucia ancora il sorpasso da parte delle volpi. «Dobbiamo rifarci ed abbiamo una possibilità di tornare a casa con i tre punti», spiega il laterale classe 1987, che prova ad analizzare il momento. «Qualcosa non ha funzionato, dobbiamo lavorarci su, visto che per ora è stato un girone di ritorno non all’altezza», ammette il numero 7.

Niente è compromesso. Servono risposte sul parquet. «Siamo ancora lì e abbiamo tutto il tempo per prepararci bene ai playoff. Saranno un altro campionato, mancano cinque partite e bisognerà arrivarci con la giusta condizione fisica e mentale per poi provare a lottare fino alla fine», argomenta De Luca.

Sabato Santo on fire. «Il Petrarca Padova è una buona squadra. All’andata ci ha messo in difficoltà. Sarà complicata, ma dobbiamo assolutamente vincere», conclude De Luca. Altro, davvero, non si può fare.