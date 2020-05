LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima al, poi al Chelsea, quindi anche alla Juventus.vuole riabbracciare Jorginho , il centrocampista che ha conosciuto in azzurro e ha voluto fortemente anche ai Blues un anno fa, quando lasciavaper approdare in Premier League. Insieme a Stamford Bridge solo una stagione - con una Europa League messa in bacheca - e poi l'addio del toscano passato allaOra, secondo Daily Mail, i due ex azzurri possono ritrovarsi anche in bianconero: Sarri ha messo infatti il nome di Jorginho in cima alla lista di mercato per l'estate e il club bianconero avrebbe già allacciato i contatti con il. Gli inglesi chiedono circaper lasciarlo partire, cifra molto inferiore a quella guadagnata daldue estati fa per il trasferimento a Londra.