La Scozia è l'ultima - ma solo in ordine di tempo - fra le 24 Nazionali qualificate alla fase finale di Euro 2020. La squadra guidata da Steve Clarke ha battuto solo dopo i rigori la Serbia di Sergej Milinkovic-Savic per 6-5, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull'1-1, per effetto delle reti di Christie per gli ospiti al 7' della ripresa e di Jovic al 45' del secondo tempo per i padroni di casa. Nella sfida disputata al Rajko Metic Stadium di Belgrado, a fare la differenza è stato l'errore dal dischetto di Mitrovic, che si è fatto ipnotizzare dal portiere scozzese Marshall. All'Europeo, la Scozia trova posto nel Gruppo D, assieme a Inghilterra, Croazia e Repubblica Ceca.

Prima della Scozia, si erano qualificate anche Ungheria e Slovacchia, che ha battuto 2-1 (0-1, 1-1) l'Irlanda del Nord dopo i tempi supplementari, nello spareggio disputato sul terreno del Windsor Park di Belfast, e si è qualificata. Gli slovacchi erano passati in vantaggio dopo 17' con Kucka, ma sono stati raggiunti a 3' dal 90' da un autogol dell'interista Skriniar. Duris, al 5' del secondo tempo supplementare, ha regalato la qualificazione agli slovacchi. La squadra di Pavel Hapal viene inserita nel Gruppo E, assieme a Polonia, Spagna e Svezia.

L'Ungheria ha invece battuto 2-1 (0-1) l'Islanda, nello spareggio allo stadio Ferenc Puskas di Budapest, e si è qualificata. I magiari guidati dal ct italiano Marco Rossi hanno ribaltato il punteggio in 'Zona Cesarinì, dopo il vantaggio all'11' firmato da Sigurdsson. I gol di Nego al 43' e di Szoboszlai al 47' del secondo tempo hanno permesso all'Ungheria di accedere alla fase finale del torneo continentale che si disputerà l'anno prossimo, fra l'11 giugno e l'11 luglio. I magiari giocheranno nel Gruppo F, il più difficile, assieme a Francia, Germania e Portogallo.

Un gol dell'attaccante del Genoa Pandev al 56' regala invece la prima storica qualificazione della Macedonia del Nord a ai campionati Europei di calcio. Battuta in una delle quattro finali playoff di Nations League la Georgia in trasferta per 1-0 allo stadio 'Boris Paichadzè di Tbilisi. La Macedonia verrà inserita nel girone con Croazia, Inghilterra e Repubblica Ceca.

Questo il quadro delle 24 Nazionali qualificate suddivise per gironi, dopo gli spareggi.

Gruppo A:

ITALIA, Svizzera, Turchia, Galles (si giocherà a Roma e Baku).

Gruppo B:

Belgio, Danimarca, Finlandia, Russia (si giocherà a Copenaghen e San Pietroburgo).

Gruppo C:

Austria, Olanda, Ucraina e Macedonia (si giocherà a Bucarest e Amsterdam).

Gruppo D:

Inghilterra, Croazia, Repubblica Ceca, Scozia (si giocherà a Londra e Glasgow).

Gruppo E:

Polonia, Spagna, Svezia, Slovacchia (Dublino e Bilbao).

Gruppo F:

Francia, Germania, Portogallo, Ungheria (si giocherà a Budapest e Monaco di Baviera).

