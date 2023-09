Calcio: Udinese, fiducia piena in Andrea Sottil

Andrea Sottil non è in discussione nonostante i soli tre punti e un'unica rete segnata dall'Udinese nelle cinque prime partite di serie A. Secondo quanto si apprende dalla società, al tecnico non vengono imputate colpe particolari, anche perché il risultato di ieri con la Fiorentina appare bugiardo con numerose occasioni sprecate in maniera clamorosa.

Comunque vada la trasferta di Napoli, il tecnico sarà certamente alla guida della squadra anche nelle gare con Genoa ed Empoli e solo in caso di impasse totale si penserebbe a un avvicendamento, magari sfruttando la sosta per le nazionali. Ipotesi al momento remotissima. Una partenza così negativa non si registrava dalla stagione 2010/2011, la prima del ritorno di Francesco Guidolin sulla panchina bianconera: in quell'occasione i friulani cominciarono il campionato addirittura con quattro sconfitte consecutive, prima di conquistare il primo punto al Ferraris contro la Sampdoria.