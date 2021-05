Live Spezia Torino 1-0 Saponara sblocca il risultato

La penultima giornata di campionato si apre con la sfida tra Spezia e Torino. A un passo dalla salvezza ma non ancora tranquille, le due squadre si affrontano in una partita dagli alti contenuti agonistici. I liguri hanno conquistato un importante pareggio in casa della Sampdoria, i granata hanno da recuperare la gara contro la Lazio ma sono reduci dalla disastrosa sconfitta interna contro il Milan. Nessuna delle due formazioni vorrà fallire.

LA PARTITA IN DIRETTA

Nel girone d'andata Spezia e Torino si sono affrontate in casa dei piemontesi il 16 gennaio 2021, in una gara terminata 0-0. Un risultato che tiene aperto il doppio confronto, nel caso di un arrivo a pari punti al termine della 38ª giornata.