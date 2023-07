Sporting Sala Consilina altro innesto arriva il pivot Fetta

Ancora una voce in entrata per lo Sporting Sala Consilina che annuncia un altro innesto nel proprio organico in vista della prima partecipazione alla serie A di futsal. Il club salese sulla propria pagina social ha reso noto di aver raggiunto un accordo con Enrico Fetta, 23 anni. Il pivot ha firmato fino al 30 giugno 2024. Arriva nel Vallo di Diano dopo l’esperienza allo Sporting Venafro, nella stagione appena conclusa ha realizzato ben 36 reti nel campionato di Serie B. Per Fetta, ci sarà dunque un doppio salto di categoria, dalla B alla A, con lo Sporting Sala Consilina che punta forte anche sui giovani, con un investimento importante su un talento di assuoluta prospettiva.

Il giovane pivot ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo la firma con il club valdianese: “Ringrazio anzitutto la società ed il tecnico Oliva, sono stato allettato da diverse proposte in serie A, ma ho scelto lo Sporting Sala Consilina per la sintonia speciale creatasi sin dai primi contatti.

Per questo non vedo l’ora di ripagare la fiducia e dimostrare insieme ai miei compagni quale sia il mio valore. Dalle immagini viste sui social so che ci aspetta una piazza calda e appassionata, sono sicuro che col sostegno dei tifosi potremo dire la nostra”. Fetta, vestirà la maglia numero 21.