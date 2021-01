Ci sono due casi che viaggiano in maniera parallela. Uno è relativo alla stagione passata e uno a quella in corso. Ieri la Procura della Figc ha comunicato alla Lazio la chiusura delle indagini relative alla questione tamponi dell'attuale torneo. Oggi l’avvocato biancoceleste Gentile ha chiesto copia degli atti e solo dopo la lettura si deciderà se chiedere di ascoltare testimoni e presentare una memoria difensiva. Ci sono 15-20 giorni di tempo per farlo scaduti i quali il giudice deciderà se archiviare (ma lo avrebbe potuto fare senza annunciare la chiusura del fascicolo) o deferire il club. È possibile un nuovo patteggiamento per evitare penalizzazioni in classifica.

Intanto oggi è uscito un primo comunicato della Figc relativo al campionato passato. Niente deferimento intanto per il club biancoceleste per il primo procedimento estivo relativo ad alcuni ritardi nell'esecuzione dei tamponi - ogni sei giorni e non ogni quattro come previsto dalle normative - risalenti alla passata stagione (maggio/giugno). Accordata dal Procuratore Federale Chiné un'ammenda di 1.875,00 euro per Lotito, di € 937,50 per il responsabile sanitario Ivo Pulcini e altrettanti per il dottor Rodia; 2.500,00 per la società Lazio. Ora è atteso il secondo round sportivo su quanto emerso ad Avellino dove le indagini della Procura Ordinaria si sono concentrate sul laboratorio Futura Diagnostica e i risultati discordanti di alcuni test molecolari biancocelesti.

