Sabato di debutto all'Olimpico Grande Torino: quello di Giampaolo sulla panchina granata nello stadio di casa e quello in campionato dell'Atalanta, che ha saltato la prima di campionato a Roma contro la Lazio (recupero mercoledì) per la settimana di vcacanza in più ottenuta (assieme all'Inter) per essere arrivata fino in fondo nella scorsa Champions League.

SEGUI LA DIRETTA

Le formazioni

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Murru; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti. All: Giampaolo

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Sutalo; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel. All: Gasperini

Arbitro: Irrati di Pistoia



Ultimo aggiornamento: 15:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA