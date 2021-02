Il Torino di Nicola non riesce ancora a vincere. I granata pareggiano in casa 0-0 con il Genoa di Ballardini e trovano il quarto pareggio su quattro gare con il nuovo tecnico, questa volta non in rimonta. Con questo pari il Torino sale a 17 punti mentre il Genoa si porta a 25.

TORINO (3-5-2)

Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Belotti, Zaza. All. Nicola.

GENOA (3-5-2)

Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Rovella, Strootman, Czyborra; Destro, Pandev. All. Ballardini.

