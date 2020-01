Ultimo aggiornamento: 12:57

Ancora una polemica social per Francesco Totti . Un suo like sul post di Gianluigi Buffon che scrive: «Avanti tutta anche in Coppa Italia», scatena i tifosi della Roma a due giorni dal derby con la Lazio. Sarebbe il terzo scivolone del Capitano dopo i like alla cessione di Florenzi e a quello a Bobo Vieri per i 120 anni della Lazio.