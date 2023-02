Traoré, assist e tanta qualità e il Wolverhampton batte il Liverpool

Un ottimo periodo quello vissuto in campo da Adama Traoré, l'esterno spagnolo del Wolverhampton protagonista con i suoi in Premier League. Ieri la squadra di Lopetegui ha battuto 3-0 il Liverpool di Klopp e Traoré - subentrato nel secondo tempo - ha saputo lasciare il marchio con un assist decisivo e tante giocate di qualità che hanno mandato in tilt i Reds.

Ormai sempre più fuori dai piani del club, però, Traoré si sta guardando intorno per la prosima stagione: il contratto scadrà a giugno e tutti al Wolves hanno capito che non sarà rinnovato, ecco perché tanti club hanno già preso contatti con lui. Non lo molla nemmeno il Napoli che, secondo quanto riportato da Sportitalia, lo segue da novembre e l'ha messo nel mirino: l'affare a costo zero intriga, l'esperienza e la qualità del calciatore anche. Che in azzurro prenderebbe il posto di Lozano, sempre più prossimo alla partenza.