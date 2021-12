È un Milan in difficoltà. Dopo lo choc per l’eliminazione dall’Europa, i rossoneri pareggiano contro l’Udinese e domani possono essere scavalcati dall’Inter in classifica. È un Diavolo che sbaglia tanto, soprattutto in occasione del gol di Beto, ennesimo talento scoperto dalla famiglia Pozzo e lanciato in A. In sostanza, Bennacer e Bakayoko confezionano l’azione del gol avversario. L’attaccante portoghese si invola verso la porta di Maignan e segna ribandendo la corta respinta del francese. Quanto basta ai friulani per conquistare tre punti importanti e rendere indimenticabile il debutto in panchina di Gabriele Cioffi, allenatore ad interim che ha preso il posto dell’esonerato Luca Gotti.

Il Milan non riesce a riorganizzarsi e sfiora il gol soltanto con Brahim Diaz a pochi minuti dall’intervallo. Questa volta sono tanti anche gli errori di valutazione di Stefano Pioli, che rinuncia fin dall’inizio a Kessie e Tonali oltre che a Messias. Tutti e tre entrano in campo a inizio ripresa per dare una scossa al Diavolo ed è il brasiliano a permettere sia a Ibrahimovic sia a Brahim Diaz di andare al tiro, ma entrambi mandano sul fondo. Passano i minuti e sembra avvicinarsi la sconfitta del Milan. Pericoloso soltanto quando Messias ha la palla tra i piedi. L’Udinese si difende bene e parte in contropiede con Beto, che potrebbe chiudere il match. Ma nel recupero ci pensa il solito Ibrahimovic. Per il Milan, però, è tempo di qualche riflessione.

Udinese-Milan, le formazioni ufficiali

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Molina; Beto, Deulofeu. All. Cioffi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bakayoko, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli