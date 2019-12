Dal 2021 per i club calcistici europei arriva anche la Conferece Cup, terzo torneo continentale, dopo Champions e Europa League. Lo ha detto il vicepresidente dell'Uefa Michele Uva intervenuto ai microfoni di Radio anch'io sport. «L'Europa league -ha aggiunto Uva- passerà dalle attuali 48 a 32 squadre, con un processo di crescita qualitativa verso l'alto». La terza 'coppà -ha spiegato il numero 2 dell'Uefa- «nasce dalla richiesta delle piccole federazioni di avere una competizione e va nella direzione di coinvolgere più club, per far sentire più squadre nel progetto europeo». Uva infine ha detto che «si sta discutendo di una riforma dei campionati e delle competizioni europee, dal 2024 in avanti, dove il merito sportivo nei campionati è assolutamente garantito, come sono garantiti i week end dei campionati nazionali».



Il vicepresidente dell'Uefa Michele Uva boccia senza appello la proposta di un futuro torneo europeo ultraselezionato, per una ventina di top club. «Da tanti anni viene fuori questa famosa superlega -ha detto Uva ai microfoni di Radio anch'io sport- ma non penso sia nella mentalità e nella cultura europea. Ucciderebbe i campionati nazionali e il prodotto non sarebbe eccelso». «È il denaro il primo motore di queste iniziative, senza tener conto dei regolamenti, della base del calcio, dei campionati nazionali che producono calcio e fanno giocare i giovani. Tutto -ha concluso Uva- è proteso alla condivisione di maggiori risorse, ma l'Europa non è come gli Usa».