Wolfsburg-Eintracht Frankfurt 2-2 e Glasner resta al sesto posto

Il Napoli di Spalletti crolla in casa contro la Lazio - la prima sconfitta al Maradona quest'anno - ma non va troppo meglio all'Eintracht Francoforte in Germania: gli avversari europei degli azzurri si fermano in casa del Wolfsburg sul 2-2, un pareggio che tiene il Francoforte a 39 punti in classifica e al sesto posto, in piena lotta per la zona europea.

Si allontanano le vette della Bundesliga, ma la squadra di Glasner - attesa al Maradona il prossimo 15 marzo per il ritorno degli ottavi di Champions League - resta aggrappata al sogno di qualificazione in zona Champions per il prossimo anno, distante 3 punti. In gol contro il Wolfsburg, oggi, sia Kolo Muani che Evan N'Dicka.