Napoli, Simeone vola a Madrid per il record di papà Cholo

Due giorni di pausa e la possibilità di volare subito a Madrid: Giovanni Simeone lascia Napoli per qualche ora per raggiungere nella capitale spagnola papà Diego, che ieri sera ha celebrato uno dei tanti record all'Atletico Madrid. Il Cholo, infatti, ha raggiunto le 613 presenze come allenatore dei Colchoneros, un record assoluto in panchina. L'allenatore argentino è stato celebrato prima del match, con in campo presenti anche alcuni dei figli (assenti gli altri due calciatori Giuliano e Gianluca). L'Atleti ha poi strapazzato 6-1 il Siviglia in campionato.