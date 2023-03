Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: piace Aouar in scadenza con il Lione

Gli occhi delle big d'Europa su Houssem Aouar: il centrocampista francese del Lione è in scadenza di contratto in Ligue 1 e non resterà in Francia il prossimo anno. Secondo Footmercato, sono tante le squadre europee che in queste settimane hano chiesto informazioni al centrocampista e capitano del Lione, tra queste anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Il centrocampista, però, non ha ancora dato risposte sul futuro: su Aouar ci sarebbero anche la Roma, il Manchester United, l'Eintracht Francoforte e il Betis in Spagna, ma al momento il calciatore non avrebbe ancora deciso l'offerta da accettare. Il tuttofare mediano francese ha conquistato fin qui in stagione solo 10 presenze con un gol.