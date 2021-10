Nicolò Zaniolo ha voluto subito vederci chiaro. L’infortunio al ginocchio sinistro (quello del secondo infortunio al legamento crociato) rimediato durante Juventus-Roma lo ha fatto ricadere nell’incubo e nella notte, appena rientrato con la squadra Torino, ha chiesto di essere accompagnato alla clinica Villa Stuart. Lì si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha escluso lesioni.

Zaniolo, come sta? Le condizioni in vista di Roma-Napoli

Il giocatore sarà controllato quotidianamente dallo staff medico che proverà a rimetterlo in sesto per la partita contro il Napoli di domenica prossima (ore 18). Per adesso il suo impiego è in dubbio, la distorsione gli provoca ancora dolore e potrebbe non sentirsela di rischiare. Esclusa, invece, la sua presenza in Norvegia nella trasferta di Conference League contro il Bodo/Glimt (giovedì ore 18.45). Al 25’ del primo del match contro i bianconeri, Zaniolo si è seduto a terra toccandosi la parte posteriore del ginocchio, immediatamente ha chiesto il cambio ma è dovuto restare un paio di minuti in campo in attesa che El Shaarawy si riscaldasse.