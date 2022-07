Roma in ritiro, Zaniolo non si ferma con i tifosi e qualcuno lo insulta

Scatta il ritiro della Roma a Trigoria. Tutti i giocatori, esclusi quelli impegnati a giugno in nazionale, sono tornati alla base per cominciare la nuova stagione. Tutti presenti all’appello, Zaniolo compreso che è stato accompagnato al Fulvio Bernardini in auto dal papà Igor. Nicolò ha scelto di non fermarsi con i tifosi presenti all’esterno del centro tecnico come hanno fatto i suoi compagni, tra la delusione generale qualcuno ha commentato: “Sei una m…”. Non un momento facile per il gioiellino della Roma, molto vicino a vestire bianconero nella prossima stagione. La Juventus, infatti, è in pressing ed è disposta ad andare incontro alle richieste dei Friedkin che hanno fissato il cartellino a 50 milioni. Possibile anche l’inserimento di alcune contropartite per agevolare l’affare.

Roma, ritrovo a Trigoria: il ricordo della Coppa è ancora vivo. Ma su Zaniolo aumenta il pressing della Juve

Oggi, dunque, prima giornata di allenamenti: assenti gli 8 nazionali Pellegrini, Mancini, Spinazzola, Cristante, Abraham, Vina, Rui Patricio e Celik che è stato appena ufficializzato. Tutti rientreranno l’11 luglio, in tempo per il ritiro in Algarve. Questa mattina la squadra si sottoporrà a test ematici e di altro genere e nel tardo pomeriggio (ore 18) il primo allenamento. Fino a venerdì sono programmate doppie sedute, sabato il primo test contro il Trastevere che si disputerà a Trigoria. Il 12 luglio la partenza per il Portogallo, il rientro è previsto il 24. Il primo appuntamento sarà il 13 luglio contro il Sunderland all'Estadio Municipal de Albufeira, impianto in cui i giallorossi si alleneranno per tutta la durata del ritiro. Il secondo il 16 contro il Portimonense, club di prima divisione portoghese. La terza amichevole sarà a Faro il 19 luglio all'Estadio Algarve con lo Sporting Clube de Portugal. L’ultima il 23 contro il Nizza di nuovo all'Estadio Municipal de Albufeira.