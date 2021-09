Zielinski ancora in tribuna, il Ct: «Non so se rientra con l'Inghilterra»

Come contro l'Albania, anche contro San Marino Piotr Zielinski non ci sarà. Il centrocampista polacco non è stato mandato in campo dal Ct Paulo Sousa e nemmeno in panchina, finendo in tribuna ancora a causa dei guai fisici che ne hanno condizionato gli ultimi giorni e l'hanno tenuto out anche nella seconda gara di campionato con la maglia del Napoli.

«Piotr risente ancora dell'infortunio subito nella gara di campionato poco prima del nostro ritiro. Tuttavia, ora si sente meglio, ha iniziato gli allenamenti individuali» le parole di Sousa nella conferenza pre-gara. «È sotto la cura vigile del personale medico, ma non sappiamo ancora se potrà giocare con l'Inghilterra».