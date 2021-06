Zielinski amaro dopo l'esclusione: «Che delusione finire ultimi»

«Dobbiamo dimenticare questa partita, potevamo vincerla ma l’abbiamo persa per colpe esclusivamente nostre». Parole amare quelle di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli che, dopo la sconfitta di ieri sera contro la Svezia, ha già terminato la sua avventura agli Europei dopo una stagione da protagonista in azzurro.

«Non si può subire gol alla prima azione, tutto si è complicato. Siamo andati due volte sotto ma abbiamo saputo recuperare due gol, mancavano dieci minuti ma non abbiamo avuto la concentrazione giusta» ha aggiunto Zielinski. «Abbiamo rischiato cercando la vittoria e siamo stati traditi. Non so spiegare i gol subiti, ho visto la classifica del girone e finire all’ultimo posto con un solo punto è una delusione».