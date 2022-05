Eccellenza, stop ai rinvii per Covid: domenica si completa il turno playoff

La Lega Nazionale Dilettanti ha disposto la sospensione dei provvedimenti di rinvio delle partite a causa di contagi Covid nel gruppo squadra. La nota diramata questo pomeriggio deriva dall'urgenza di restare in tempi prestabiliti per le appendici nazionali dei campionati di Eccellenza, già interessate da uno slittamento di una settimana.

Secondo il nuovo calendario, infatti, inizieranno il 29 maggio prossimo le gare valide per il primo turno dei playoff nazionali di Eccellenza che, tra le altre, vedranno coinvolte anche due squadre campane: la squadra che finirà terza nel triangolare tra le vincitrici dei gironi e la formazione che vincerà i playoff regionali.

Dunque, via libera per la gara Audax Cervinara-Napoli United, che completa il primo turno della post-season regionale. La sfida era stata rinviata lo scorso weekend per la presenza di casi Covid nel gruppo squadra dell'Audax. La partita è stata riprogrammata per domenica 8 maggio alle 16.30, allo stadio Allegretto di Montesarchio. E si giocherà anche in presenza di un eventuale aumento dei casi di calciatori positivi.

La Lnd è giunta alla decisione sulla scorta della fine dello stato di emergenza, decretata dal governo lo scorso 31 marzo. In tal senso, dunque, la Lega ha ritenuto opportuno sospendere le misure relative a possibili rinvi, che ad oggi non hanno ragion d'essere per le fasi finali dei campionati.