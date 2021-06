Feldi Eboli, finalmente i playoff: le date del quarto con Padova

Sembra volgere al termine la lunga telenovela relativa al quarto di finale playoff tra Syn-Bios Petrarca Padova e Feldi Eboli. La Divisione Calcio a 5 ci riprova, ufficializzando ancora una volta le date delle gare per l'accesso alle semifinali del campionato di Serie A.

Gara 1 è fissata per domenica 6 giugno, gara 2 si giocherà mercoledì 9 giugno e l'eventuale gara 3 si disputerà in casa dei veneti sabato 12 giugno. L'orario per tutte le gare è fissato per le ore 20, salvo accordi tra i due club per eventuali variazioni.

La vincente della sfida fra Syn-Bios Petrarca e Feldi Eboli incontrerà i campioni in carica dell’Italservice Pesaro in semifinale. L’altra sfida è tra Came Dosson e Meta Catania.