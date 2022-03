Feldi Eboli strapazza San Giuseppe: le volpi chiudono i conti all'intervallo

La Feldi Eboli si aggiudica il derby con il Real San Giuseppe, valido come recupero della ventesima giornata nel campionato di Serie A di calcio a 5. Il match era stato rinviato a causa dei diversi casi di Covid registrati nel roster vesuviano.

I padroni di casa approcciano nel migliore dei modi all'impegno, imprimendo da subito i propri ritmi e trovando un rapido uno-due nei primi tre minuti con Calderolli e Murilo. La squadra ospite fa fatica a trovare le giuste contromisure agli attacchi delle volpi eburine, che vanno ancora in gol con Murilo e Pesk.

Tarantino prova la carta del portiere di movimento già negli ultimi 8 minuti della prima frazione. Ma la scelta non viene premiata, favorendo anzi la Feldi che chiude all'intervallo sul parziale di 6-0 grazie ancora a Pesk e Thiago Bissoni. Di fatto il match si chiude qui.

Nella ripresa la doppietta di Micheletto per il Real San Giuseppe è intervallata dalle ulteriori reti ebolitane realizzate da Pesk e Murilo, che firmano i rispettivi hat-trick fissando il punteggio sul definitivo 8-2. Il successo permette ai ragazzi di mister Samperi di accorciare a una sola lunghezza dalla zona playoff, alla vigilia dell'impegno interno contro Meta Catania, in programma sabato 2 aprile.

Per il Real San Giuseppe il calendario propone il secondo derby di fila. Venerdì sera, in anticipo, i ragazzi di mister Tarantino renderanno visita alla Sandro Abate Avellino per provare a staccarsi dalla zona calda della classifica.