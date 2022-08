Il calendario di serie A2, tre campane al via: Ap Aversa, Benevento e Sala Consilina

La Divisione di calcio a 5 ha provveduto a diramare i caledari della serie A2 in questo secondo troneo nazionale di futsal sono presenti al via tre squadre della Campania: l'Ap C5 Aversa, inserita nel girone B con formazioni toscane, emiliane, marchigiane, laziali e molisane. Nel girone C le altre due: Benevento e Sala Consilina. Il campionato parte sabato 10 settembre. L'Ap C5, guidata in panchina da Giuseppe Mangiacapra, parte in trasferta sul dell'Ostia Lido, mentre nel girone C che comprende le altre due compagini della nostra regione con squadre pugliesi, calabresi e siciliane, il Benevento guidato da Lorenzo Nitti, debutta in casa con il Canosa, va in trasferta il Sala Consilina del trainer Fabio Oliva, che affronta la trasferta di Reggio Calabria, con la Polisportiva Futura. La regular season termina il 16 aprile 2023, poi spazio ai playoff.