Il San Giuseppe riparte da mani sicure: Jurij Bellobuono rinnova fino al 2024

Una stagione straordinaria, nel quale s'è conquistato con pieno merito la maglia da titolare, concedendosi anche il lusso di un bel po' di gol direttamente dalla sua area di rigore. Jurij Bellobuono è il primo atleta che il Real San Giuseppe ha confermato per il futuro, blindandolo fino al 2024.

L'annuncio nel pomeriggio di oggi, coi vesuviani pronti a ripartire dal giovane portiere-goleador che ha impresso la sua firma in un bel po' di partite di questa stagione. La delusione per l'assurda vicenda della sconfitta a tavolino subita nella gara contro il SynBios Petrarca Padova, dunque, non ha smorzato gli entusiasmi della famiglia Massa, pronta a rilanciare per l'annata 2022-23.

Un percorso di programmazione della prossima stagione passato già per l'annuncio del nuovo team manager Lino Somma, che nei giorni scorsi s'è detto felice della scelta e grato alla dirigenza gialloblu per averlo cercato con grande insistenza.