Kelly, dal Napoli Femminile al beach soccer: «Sono a casa»

Erba o sabbia: nessuna differenza. Per Kelly Chiavaro - 25 anni - l'importante è stare in campo. Ecco perché la ragazza che difende la porta del Napoli Femminile nel campionato di serie A, si è data anche al beach soccer. E nel caso di specie ha deciso di non allontanarsi troppo dalle sfumature cromatiche del Napoli: dall'azzurro all'azzurro, quello della Nazionale.

Kelly è di mamma canadese e papà italiano (di Campobasso), ma il suo cuore è sempre stato azzurro. «Anche da bambina facevo il tifo per l'Italia quando guardavo le partite della Nazionale in tv», racconta dal ritiro della Nazionale di beach soccer che sta preperando le gare di qualificazione all'Europeo di categoria che si giocheranno a luglio. Si tratta di un appuntamento storico, perché si tratta della prima volta dell'Italia all'Europeo di beach soccer femminile. «Il passaggio dal calcio a 11 al beach non è poi così traumatico. Certo, qui l'aspetto fisico è importantissimo e poi il portiere è molto più protagonista perché con le mani deve far ripartire subito il gioco. Però sono contenta: ci sono tante cose che posso portare dal calcio a 11 a beach e viceversa. Si tratta della mia prima volta nel beach soccer. Mi alleno da 4 mesi a Napoli in spiaggia con una compagna di squadra e mi piace tantissmo».

Oggi la Nazionale, ma nella testa non manca certamente il Napoli Femminile. «Giocare in Italia è sempre stato il mio sogno e ringrazio il Napoli che mi ha accolto. È stata la mia prima squadra europea ad aprirmi le porte e adesso devo fare di tutto per conquistare una maglia da titolare».