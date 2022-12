Memoriali Ponte Morandi, il Napoli vince il torneo under 17

È il Napoli ad aggiudicarsi la quarta edizione del memorial di calcio under 17 «Ponte Morandi» svoltosi allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, nato su iniziativa dell’associazione Monsignor Michele Sasso (in particolare di Giuseppe Sasso, Monica Padulano e Alessandro Coppola) per ricordare i quattro amici della città del corallo rimasti vittime del crollo avvenuto a Genova il 14 agosto 2018, crollo nel quale persero la vita complessivamente 43 persone.

Per ricordare Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione, ogni anno (ad eccezione del 2020, stop dovuto alla pandemia), l’associazione - grazie al patrocinio di diverse istituzioni ed enti, a cominciare dal Comune di Torre del Greco e dalla Regione Campania - promuove un torneo che da un lato mette in vetrina alcuni giovani talenti del calcio e dall’altro serve a mantenere viva la memoria dei quattro amici deceduti in Liguria (erano presenti al Liguori diversi familiari).

I giocatori del Napoli hanno battuto in finale i pari età della Cavese con un rotondo 4-0, frutto dei gol realizzati da Stasi (autore di una doppietta), Pinzolo e Borriello. Al terzo posto è arriva la Turris (la cui dirigenza ha affiancato i promotori della kermesse nelle fasi organizzative, in particolare occupandosi di alcuni aspetti di carattere tecnico) che nella finalina tra le sconfitte delle due semifinali del giorno precedente, ha superato ai calci di rigore la rappresentativa under 17 campana della Lega Nazionale Dilettanti, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi in parità. Soddisfazione per i padroni di casa è arrivato dal conferimento del premio quale miglior portiere al proprio estremo difensore Iuliano, mentre il riconoscimento al miglior realizzatore è andato a Stasi del Napoli.

Al termine del torneo, premiazioni per tutti i partecipanti nell’area conviviale dello stadio Liguori, alla presenza tra gli altri del sindaco Giovanni Palomba, della vicepresidente del consiglio regionale della Campania Loredana Raia, del presidente del comitato regionale Figc Carmine Zigarelli, dell’assessore allo Sport Giuseppe Speranza e del presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio.