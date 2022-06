Napoli, l'ex portiere Taglialatela è il nuovo proprietario dell'Ischia

Pino Taglialatela nuovo proprietario dell'Ischia, l'ex portiere del Napoli, che nelle ultime stagioni ne aveva ricoperto il ruolo di direttore generale, succede nella guida a Emanuele D'Abundo, proprietario del club di Eccellenza campana negli ultimi anni. Nelle scorse settimane l'armatore aveva annunciato la sua intenzione di cedere la storica società isolana, rilevata nel 2018.

Ieri pomeriggio è stata formalizzata la cessione del club, avvenuta in pratica a costo zero per l'ex portiere Taglialatela - nato proprio a Ischia nel 1969 e simbolo del club nelle ultime stagioni - sotto forma di donazione. Il nuovo allenatore dei gialloblu isolani nella prossima stagione potrebbe essere l'ischitano Enrico Buonocore, ex calciatore di Venezia, Ternana e Messina.