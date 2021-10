Napoli United, l'ultimo acquisto è l'argentino Amaya

Colpo del Napoli United, che ufficializza l'acquisto di Federico Amaya (nella foto), argentino, classe 1990. Amaya è una punta centrale che andrà ad impreziosire un reparto avanzato in cui spicca la presenza di altri giocatori sudamericani. Amaya vanta esperienze a Castellaneta, nel campionato in Eccellenza pugliese. Ha maturato, inoltre, esperienze in serie D con l'Olympia Agnonese e con il Biancavilla. La squadra, reduce dal passaggio del turno in Coppa Italia (superato l'Agropoli ai calci di rigore), affronterà domenica l'Albanova. Una trasferta particolarmente insiediosa per gli uomini di Maradona junior, attualmente terzi in graduatoria.