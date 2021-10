Real San Giuseppe, buona la prima: Micheletto-Patias, Manfredonia ko

Esordio vincente per il Real San Giuseppe nel campionato di Serie A di calcio a 5 2021-22. I gialloblu di coach Tarantino battono per 2-0 il neopromosso Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, al termine di una partita dai due volti.

Gioco molto tattico nella prima frazione, con occasioni da ambo le parti ma portieri bravi a mantenere il punteggio inchiodato sullo 0-0. Nella ripresa il Real sblocca il risultato con Micheletto, al culmine di uno schema da calcio d'angolo. Poi però la formazione vesuviana è costretta sulla difensiva, complice anche la situazione falli.

Manfredonia tuttavia non riesce a trovare lo spunto giusto per rimettere in equilibrio il match. E a 3 minuti dalla fine rimedia pure il colpo del ko. Coach Monsignori opta per Caruso portiere di movimento, ma il powerplay si rivela letale grazie al cinismo di Patias, che raccoglie una respinta al limite dell'area di rigore del Real e di prima intenzione realizza a porta vuota. Qui di seguito il tabellino del match.

REAL SAN GIUSEPPE: Montefalcone, Ercolessi, Joselito, Duarte, Micheletto. Follo, Patias, Bocca, Napolitano, Salas, Rodriguez, Bellobuono (p), Lepre (p). All. Tarantino.

VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA: Lupinella, Caputo, Boutabouzi, Well, Boaventura. Pesante, Cutrignelli, Raguso, Persec, Caruso, Crocco, Soloperto (p), Bartilotti (p). All. Monsignori.

RETI: 2'38'' s.t. Micheletto (RSG), 16'50'' Patias (RSG).

ARBITRI: Zannola (Ostia Lido) e Malandra (Avezzano). CRONO: Beneduce (Nola).

NOTE. Ammoniti: Caputo (M), Ercolessi (RSG), Boaventura (M), Persec (M).