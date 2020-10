Un positivo al Coronavirus nel team Mercedes. Ad annunciarlo è stato lo stesso team campione del mondo impegnato nel week-end di Formula 1 al Nurburgring in Germania. La persona positiva attualmente si trova in isolamento e non è uno dei piloti che oggi hanno partecipato regolarmente alle conferenze stampa nel paddock. Il team sta seguendo i protocolli previsti dalla Fia in merito alla gestione e al contenimento degli eventuali casi di Coronavirus. «Possiamo confermare che un membro del team è risultato positivo al test per il COVID-19 - spiega la scuderia tedesca su Twitter - Il caso è stato gestito e viene gestito in linea con i protocolli FIA, lavorando a stretto contatto con la Federazione».

A inizio stagione, la positività di un membro della McLaren ha imposto la cancellazione del GP d'Australia. Successivamente c'è stato il contagio per Sergio Perez, pilota messicano della Racing Point, costretto a saltare due gare.

