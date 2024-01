Norris rinnova con Mclaren, contratto fino al 2025: «Qui mi sento a casa»

La McLaren risponde alla Ferrari con un rinnovo importante dopo quello di Leclerc con il Cavallino Rampante. Lando Norris resterà ancora nella scuderia avendo prolungato il contratto per le prossime stagioni. Accordo pluriennale per il pilota, che ha legato il suo destino al marchio fino al 2025. Continua una storia d'amore cominciata nel 2019, con il britannico che ha esordito proprio con questa casa automobilistica. «È una bella sensazione rimanere qui. Sono cresciuto in McLaren e qui mi sento a casa. Questo team è come una famiglia per me». Ha detto Norris, che ha continuato: «Il viaggio finora è stato entusiasmante, abbiamo avuto alti e bassi, ma la scorsa stagione ha messo in mostra il nostro desiderio di tornare a competere nelle prime posizioni della griglia. Il lavoro che Brown, Stella e tutta la squadra hanno svolto nell’ultimo anno è stato incredibile e sono fiducioso nelle nostre possibilità di lottare per la vittoira. Sono entusiasta di creare ricordi ancora più straordinari e di continuare a lavorare duramente con tutto il team per i prossimi anni».

Le parole di Brown

Anche il Ceo della McLaren ha parlato del rinnovo del contratto: «Sono lieto che continueremo il nostro rapporto con Lando per molti anni a venire. È stato un viaggio fantastico negli ultimi sei anni e lui ha mostrato un impegno e un desiderio incredibili nel portare avanti la squadra e riportare la McLaren in testa alla griglia.

La scorsa stagione abbiamo visto il ruolo fondamentale giocato da Lando con l’impressionante miglioramento dei risultati e non vedo l’ora di continuare questa spinta con molti altri podi».