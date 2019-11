È di Fabio Quartararo il miglior tempo nelle prime prove libere del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ultima prova stagionale del Mondiale MotoGp. Il pilota francese della Petronas Yamaha SRT ha chiuso con il crono di 1.31.455 davanti, per appena 57 millesimi, a Jack Miller con la Ducati del team Pramac, e a Marc Marquez (+0«077). Subito dietro due Yamaha, quella di Maverick Vinales a +0»140 e di Franco Morbidelli. Sesto tempo per Joan Mir su Suzuki e settimo per Pol Espargaro, mentre Valentino Rossi, protagonista di una caduta nel finale di sessione, non va oltre l'ottavo posto. Alle spalle del Dottore ci sono a chiudere la top ten, Andrea Dovizioso, a 0«677 da Quartararo, e Alex Rins. Undicesima la Ducati di Danilo Petrucci, mentre la Ducati di Michele Pirro è andata in fiamme all'inizio della FP1 a Valencia. Ultimo aggiornamento: 11:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA