Gp Australia, Bagnaia terzo e felice: è leader Mondiale a due gare dalla fine

Alex Rins su Suzuki ha vinto il Gran Premio d'Australia classe MotoGp. Terza la Ducati di Francesco Bagnaia che sale così in testa al Mondiale approfittando anche della caduta del rivale per il titolo Fabio Quartararo, che ha perso l'anteriore all'ingresso della curva 2 del circuito Philip Island ed è scivolato da solo a 17 giri dal termine. Sul podio, al secondo posto, anche la Honda di Marc Marquez.

«Sinceramente ho avuto qualche difficoltà, ma in ogni caso la partenza è stata molto buona. Ho cercato di fare dei sorpassi, e poi ho visto dal pit wall che Fabio (Quartararo, ndr) era fuori, quindi mi sono detto di andare a vincere, che sarebbe stato bello». Bagnaia sprizza gioia da tutti i pori dopo il Gp d'Australia che grazie al terzo posto e alla contemporanea caduta di Quartararo lo ha portato in testa al Mondiale classe MotoGp. «Non è andata così - aggiunge Bagnaia - ma non c'è nessun problema. Dovevo gestire gli ultimi giri per far sì che nessuno mi superasse, ma va bene lo stesso. Sono contento, sono in testa al campionato e va bene così».