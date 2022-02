Arianna Fontana vince la medaglia d'oro nello short track alle Olimpiadi di Pechino

L'Italia vince la prima medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali di Pechino. Arianna Fontana trionfa nei 500 metri dello short track, con una rimonta da sogno. Dopo una falsa partenza e la caduta É la decima medaglia olimpionica personale per la pattinatrice, che ha raggiunto il record dell'ex fondista Stefania Belmondo. Arianna si è imposta con il tempo di 42.488 davanti alla olandese Suzanne Schlting e alla canadese Kim Boutin. Questa mattina Federica Brignone aveva conquistato l'argento nello slalom gigante.

Le gioie azzurre continuano ad arrivare dalle donne. Esulta il Presidente del Coni Giovanni Malagò: «Arianna sei nella storia! Mi hai commosso. Che sofferenza! Ho vissuto questa finale totalmente in apnea, nella mia stanza, non potendo ancora essere lì, al tuo fianco, a palpitare e gioire con te - aggiunge il numero uno dello sport italiano, attualmente in isolamento per il Covid -. Con questa decima medaglia hai raggiunto Stefania Belmondo al top delle atlete azzurre più medagliate nella storia dello sport italiano. E sai bene che non è ancora finita. Ti ringrazio per quello che hai fatto e per quello che farai. Il Coni sarà sempre al tuo fianco. Complimenti ad Anthony e alla Federazione per quanto hanno fatto in questi quattro anni di duro lavoro. Arianna, sei la più grande di tutti i tempi e possiamo dire che oggi ti meriti 10 e lode!», le sue parole.

Fontana: «Oro frutto di lacrime e sudore»

«Non ho molte parole in questo momento, è stata una finale che non so come definirla. Avevo visto che l'olandese voleva partire davanti e l'ho lasciata andare. Poi ho attaccato e ho tagliato il traguardo davanti, ho urlato, è stato uno sfogo per il mio allenatore e la mia famiglia». Arianna Fontana racconta così ai microfoni della rai il primo oro per l'Italia, nei 500 metri dello short track alle Olimpiadi di Pechino 2022. «Questa medaglia è per tutti quelli che mi hanno sostenuto. Un oro frutto di tanto lavoro, sudore e tante lacrime. Lo volevo, essere qui di nuovo dopo quattro anni molto difficili. Ci ho sempre creduto».

Curling a medaglia per la prima volta

Esulta anche la squadra mista di Curling, formata da Amos Mosaner e Stefania Costantini, che è in finale dopo la vittoria con la Svezia per 8-1. Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi l'Italia vincerà una medaglia in questa categoria.