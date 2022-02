Arianna Fontana medaglia d'argento nei 1500m short track

Arianna Fontana ha vinto la medaglia d'argento nella finale dello short track 1500m: si tratta del terzo podio in questa edizione delle Olimpiadi e dell'undicesimo in carriera nelle competizioni a cinque cerchi per la pattinatrice italiana. Una gara emozionante conclusasi al fotofinish per la Fontana che, arrivata al traguarda assieme all'olandese Schulting, l'ha infine battuta per solo 3 millesimi. L'oro è andato alla cinese Choi.

Ovviamente raggiante il presidente CONI Giovanni Malagò che ha così commentato: «Arianna sei nella leggenda! Con questo meraviglioso argento sei diventata l'atleta azzurra più medagliata di tutti i tempi, lasciandoti alle spalle Stefania Belmondo. Ancora una volta hai dimostrato la tua classe immensa e sono orgoglioso di te».

La rappresentativa azzurra mette così in bacheca la quindicesima medaglia di questi Giochi invernali, divenendo la seconda spedizione italiana più vincente della storia dopo Lillehammer 1994.