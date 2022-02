L'Italia vincerà la sua prima medaglia nel Curling alle Olimpiadi. Amos Mosaner e Stefania Costantini si sono qualificati per la finale in programma domani, battendo la Svezia con un netto 8-1. Domani alle 13.05 la sfida contro la Norvegia, ultimo ostacolo da superare nella scalata verso un oro, finora mai raggiunto.

Partita perfetta della coppia azzurra, che non ha concesso nulla agli svedesi, costretti a concedere la vittoria agli azzurri al settimo end. Mosaner e Constantini hanno raggiunto la decima vittoria in altrettante sfide alle Olimpiadi di Pechino.

Chi sono Mosaner e Constantini

Stefania Constantini, classe '99, e Amos Mosaner, classe '95, sono alla prima Olimpiade in coppia, dopo un quinto posto in un campionato del mondo. Stefania Constantini, originaria di Pieve di Cadore, lavorava in un negozio di abbigliamento a Cortina. Dopo aver vinto nelle Fiamme Oro ha fatto del Curling, praticato fin da bambina, la sua vita. Nel 2016, a 17 anni, la sua prima apparizione internazionale ai Giochi Olimpici Giovanili a Lillehammer. Nel 2017 ha vinto la medaglia di bronzo nella gara a squadre agli Europei di San Gallo. Amos Mosaner, definito "grintoso" dalla stessa compagna di misto, è nell'Aeronautica e ha conquistato due bronzi agli Europei e un argento ai Giochi Olimpici Giovanili.