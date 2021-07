Ha rubato la scena a tutti, Marcell Jacobs, l'uomo più veloce nella storia dell'atletica italiana. Il nuovo (e vecchio) primatista dei 100 metri azzurri, 9"94 nella batteria di qualificazione della gara della gare delle Olimpiadi, oggi in scena a Tokyo, è entusiasta (e ci mancherebbe): «Sento tutto il tifo dell'Italia», ha detto ai microfoni della Rai. «Domani - ha aggiunto l'azzurro - è un'altra gara, un altro giorno. È da una vita che sto sognando tutto questo: ora sono consapevole del mio percorso, si iniziano a vedere i risultati» Sul record italiano, ha aggiunto che non se l'aspettava, «alla fine ho controllato».

È un fiume in piena, comunque, l'atleta azzurro: «L'obiettivo era di correre bene e chiudere in prima posizione, per avere una buona corsia domani, ma non mi aspettavo questo tempo, perché ho fatto più fatica del solito». Che stia mentendo o no, ha ottenuto il suo obiettivo. «Le condizioni sono ottime, non vedo l'ora che sia domani, è da una vita che sto sognando questo momento», dice ancora.

Quanto agli avversari, be', sicuramente c'è da temere, ma ora importa altro: «De Grasse non sbaglia un colpo, è sempre andato a medaglia dal 2015 a ora, ma domani ce la giochiamo. Questa atmosfera mi dà una carica in più, e l'obiettivo di domani è migliorare: per andare in finale bisognerà andare forte».

Chi è Marcel Jacobs, l'uomo più veloce d'Italia

Il nome non vi deve ingannare, perché Marcel è italianissimo. Anche se è nato a El Paso, in Texas. Ha (quasi) 27 anni e dagli Stati Uniti si è trasferito nel nostro Paese con la madre quando era ancora un bambino. Da Desenzano del Garda è iniziata la sua folle corsa che l'ha portato direttamente a Tokyo, a giocarsi una medaglia o, quantomeno, una finale nella gara più veloce che esista.

Poliedrico al punto di essere un campione anche nel salto in lungo, l'atleta azzurro fa parte della Polizia di Stato e, oltre all'Italia intera, pronta a sgolarsi per lui, a casa ha un comitato d'eccezione che tifa Jacobs. La squadra, capitanata da Nicole Daza, compagna del centometrista e "fashion girl", conta anche Anthony di un anno e Meghan di appena sei mesi, tutti quanti con profili social.