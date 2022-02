Pechino 2022, delude Paris: la discesa libera a Feuz

Beat Feuz , svizzero, ha vinto la discesa libera maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022. L'elvetico ha chiuso con il tempo di 1.42.69, precedendo per appena 10 centesimi il francese Johan Clarey, sul podio olimpico a 41 anni. Bronzo per l'austriaco Matthias Mayer. Clarey con i suoi 41 anni diventa il medagliato più anziano dei Giochi (Bode Miller ne aveva 36 nel 2014). Al termine dei primi 30 discesisti, al quarto posto si piazza il canadese James Crawford, al quinto Aleksander Kilde mentre sesto a 52 centesimi chiude l'azzurro Dominik Paris. Quindicesima posizione per Matteo Marsaglia (+1«37), mentre Christof Innerhofer è uscito di scena dopo pochi secondi di gara.

«Posso dire che ho provato tutto, ho dato tutto quello che avevo ma non è bastato». Lo ha detto l'azzurro Dominik Paris a Eurosport dopo la discesa libera maschile ai Giochi di Pechino 2022 dove è fuori dalla zona medaglie. «Speravo fino alla fine però non sono riuscito ad ottenere il risultato. Ho fatto del mio meglio, dando il massimo, però guarderò meglio nei video dove avrei potuto passare più pulito. Ho fatto di tutto, ma non è stato abbastanza. Guardando i tempi ho perso un pò nella parte centrale, dove ho fatto un piccolo errore che non pensavo mi costasse così caro», ha aggiunto Paris. «È una pista un pò strana, Feuz negli ultimi anni è stato uno dei migliori discesisti, riuscendo a vincere su piste diverse dimostrando di essere il più completo. Io scio con più forza, sono più dinamico ma su certe nevi non rende. Domani ci riproverò nel supergigante, so che non sono in gran forma in quella specialità ma tutto può cambiare», ha aggiunto il velocista azzurro