Calciomercato Salernitana, Iervolino: «De Sanctis l'uomo giusto per noi»

Quest'oggi Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, è stato ospite del premio Best Practice presso la Camera di Commercio di Salerno, inevitabile per il numero uno granata parlare del futuro del club: «Bolle tanto in pentola, dobbiamo immaginare da capo una squadra, un modello di gioco, un modello di società, partendo dalle giovanili, dalla Primavera e dalle squadre femminili. Stiamo organizzando tutto».

Tre le cose da organizzare, quindi, anche la rosa che dovrà disputare la prossima stagione di Serie A: «Ancora dobbiamo decidere il da farsi perché parte tutto dalla scelta tecnica progettuale, da lì valuteremo i nomi e decideremo chi tenere e su chi investire. L’idea, comunque, è un mix di esperti pronti al campionato con tanti giovani al fianco. Djuric? Della questione giocatori non posso ancora parlare, ci incontreremo e faremo il punto della situazione, al momento non abbiamo ancora definito la strategia».

Una strategia che verrà, però, stabilita insieme al neo direttore sportivo Morgan De Sanctis che il presidente Iervolino ha presantato così: «Ho sentito tante persone e tanti consigli su esperti che potevano fare al caso nostro, però Morgan ha l’identikit ideale per questa piazza: ha energia, visione, passione e coraggio. Tutte cose che mi hanno sorpreso positivamente, non mi era mai capitato ma dopo il colloquio gli ho stretto la mano e ho capito che era la persona giusta per Salerno».