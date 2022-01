Diego Costa alla Salernitana, i gol per la salvezza impossibile

SALERNO Salernitana scatenata sul mercato. Il club granata ha convinto Diego Costa ad accettare la mission (impossible?) permanenza in serie A. L'esperto attaccante brasiliano (88) - ex Chelsea ed Atletico Madrid - si trasferirà in granata sulla base di un accordo semestrale ed opzione di rinnovo in caso di salvezza.

Dopo un lungo corteggiamento durato settimane, il diesse Sabatini è riuscito a strappare il «si» al centravanti reduce...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati