Salernitana con otto positivi al Covid: a rischio il derby contro il Napoli

Sembra non esserci fine ai problemi per la Salernitana, ogni giorno non arrivano buone nuove a Stefano Colantuono. Specie dal fronte positivi. Anche quest'oggi, infatti, il club granata ha annunciato la positività di un nuovo calciatore al Covid-19, e così salgono nuovamente a quota otto i componenti del gruppo squadra costretti alla quarantena.

Attenendosi, quindi, al nuovo protocollo sportivo, che con il 35% della rosa fuori a causa di un tampone risultato positivo prevede il rinvio della gara di campionato, il derby del Maradona di domenica pomeriggio tra Napoli e Salernitana inizia inevitabilmente ad essere a serio rischio. Decisivi saranno i prossimi giorni, nonché i prossimi controlli già programmati dalla società granata.