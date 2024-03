Salernitana, ancora buone notizie in difesa: Pirola regolarmente in gruppo

Ancora una buona notizia per Stefano Colantuono, dopo aver recuperato Gyomber, Boateng e Pierozzi ora il tecnico laziale ha potuto riabbracciare anche Lorenzo Pirola.

Il capitano della nazionale under 21 ha smaltito l'infortunio alla testa rimediato nell'ultimo impegno degli azzurrini e quest'oggi si è allenato regolarmente con il resto della squadra al Mary Rosy.

Abbondano, quindi, finalmente gli uomini nel reparto arretrato della Salernitana (out Fazio così come Kastanos però nel reparto mediano), ma ora tocca a Colantuono decidere se riconfermare la difesa a quattro o se ritornare alla difesa a tre in occasione della trasferta a Bologna in programma lunedì prossimo.